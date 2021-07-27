Ученые обнаружили влияние коронавируса на роговицу глаза

Ученые выявили еще один признак "длительного COVID" — потерю нервных волокон и увеличение количества дендритных клеток на роговице глаза.

Ученые выявили еще один признак "длительного COVID" — потерю нервных волокон и увеличение количества дендритных клеток на роговице глаза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эти изменения характерны прежде всего для людей, у которых COVID-19 сопровождался неврологическими симптомами. Результаты исследования опубликованы в журнале British Journal of Ophthalmology.

У некоторых пациентов с COVID-19 после прохождения острой фазы инфекции до окончательного выздоровления проходят недели, а иногда и месяцы. Среди медиков это состояние получило название "длительного COVID". Часто оно сопровождается изнурительными неврологическими симптомами, такими как головная боль, утомляемость, головокружение, онемение и невропатическая боль.

Офтальмологи из госпиталя медицинского факультета Университет Некметтина Эрбакана в Турции заметили, что у пациентов с длительным коронавирусом часто отмечаются: потеря нервных волокон и рост дендритных иммунных клеток на поверхности глаза. Ученые предположили, что в основе этих симптомов лежит повреждение нервных волокон, вызванное коронавирусом.

Роговица — это прозрачная часть глаза, которая покрывает зрачок, радужную оболочку и внутреннюю часть глазного яблока, заполненную жидкостью. Его основная функция — фокусировать свет, попадающий в глаз. Дендритные клетки на ее поверхности играют ключевую роль в первичном ответе иммунной системы, улавливая и представляя антигены вторгшихся организмов.

"Мы показываем, что пациенты с длительным COVID имеют признаки повреждения мелких нервных волокон, что связано с серьезностью длительного COVID и невропатических, а также скелетно-мышечных симптомов", - пишут авторы статьи.

Из сорока обследованных с длительным коронавирусом 22 (55 процентов) не имели клинических признаков пневмонии; 11 (28 процентов) имели клинические признаки пневмонии, не требующей кислородной терапии; четверо (10 процентов) были госпитализированы с пневмонией и получали кислородную терапию; и трое (8 процентов) с пневмонией были госпитализированы в реанимацию. Неврологические симптомы продолжали присутствовать на четвертой неделе после окончания острой фазы у 55 процентов участников, а через 12 недель — у 45 процентов.

В целом, по оценкам ученых, длительный COVID развивается примерно у каждого десятого переболевшего коронавирусом.