Ученые обнаружили, что коронавирус провоцирует многомесячные сбои иммунитета

Медики обнаружили, что после любых форм коронавирусной инфекции в работе периферийной иммунной системы может возникать множество нарушений. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, авторы исследования пишут, что они сохраняются в организме пациента три-чет

Медики обнаружили, что после любых форм коронавирусной инфекции в работе периферийной иммунной системы может возникать множество нарушений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, авторы исследования пишут, что они сохраняются в организме пациента три-четыре месяца.

"Выздоровление от заражения коронавирусом часто сопровождается усталостью или депрессией, которые остаются с пациентом на многие месяцы. Наши наблюдения показывают, что у подобных больных часто возникают нарушения в работе многих типов периферийных иммунных клеток", – пишут исследователи.

Коронавирус нового типа поражает клетки не только в легких, но и в слизистой оболочке носа, пищеводе, кровеносных сосудах и сердце. Эта особенность вируса объясняет, почему многие заболевшие теряют обоняние, испытывают нарушения в работе пищеварительной и кровеносной систем. Недавние исследования показывают, что подобные осложнения могут сохраняться на протяжении как минимум нескольких месяцев после выздоровления.

Изучая образцы иммунных клеток 69 жителей Австралии, которые переболели коронавирусной инфекцией в марте-апреле прошлого года, медики под руководством профессора Университета Флиндерса Дэвида Линна выяснили, что эти симптомы могут быть связаны со сбоями в работе иммунной системы.

За состоянием здоровья добровольцев исследователи наблюдали на протяжении 24 недель после выздоровления. Они отслеживали, как менялась работа разных компонентов иммунитета, а также анализировали тяжесть долгосрочных симптомов перенесенной болезни.

Как оказалось, легкие и тяжелые формы COVID-19 заметным образом изменили работу организма участников исследования и нарушили жизнедеятельность клеток, относящихся как к приобретенному, так и к врожденному иммунитету. Эти сбои сохранялись на протяжении полугода и наиболее ярко проявляли себя на третий-четвертый месяц после выздоровления.

В частности, у исследованных пациентов уменьшилось количество некоторых типов "взрослых" Т-клеток, связанных с подавлением воспалений. Также ученые обнаружили серьезные отклонения от нормы в работе генов в так называемых NK-клетках, отвечающих за борьбу с бактериальными инфекциями. Cбои появились и в метаболизме многих других иммунных клеток.

Подобные нарушения в работе иммунитета, по словам ученых, делают бывших носителей COVID-19 уязвимыми для других болезней и проблем со здоровьем.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.