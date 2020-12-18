Ученые назвали узкие проходы фактором высокого риска заражения COVID-19

Ученые Американского института физики назвали новый фактор высокого риска заражения коронавирусом. Так оказалось, что шанс заразиться гораздо выше в узких коридорах с воздушными потоками.

Ученые Американского института физики назвали новый фактор высокого риска заражения коронавирусом. Так оказалось, что шанс заразиться гораздо выше в узких коридорах с воздушными потоками.

Как передает Report со ссылкой на Physics of Fluids, все дело в том, что эти воздушные поток могут переносить частицы вируса, которые человек "выбрасывает" в воздух, чихая или кашляя. При этом, чем быстрее движется этот человек, тем быстрее частицы вируса разносятся по помещению.

Результаты моделирования выявили, что заболевший человек оставляет после себя что-то вроде следа из капель, содержащих частицы вируса. Он остается на уровне талии. Помимо этого, за спиной инфицированного может оставаться "пузырь" с большим количеством взвешенных в воздухе вирусов.

В то время как у взрослых, при такой ситуации, риск заразиться все еще остается достаточно низким, то дети все еще могут подхватить патоген. Впрочем, предполагается, что это зависит от роста каждого конкретного человека.

"Когда зараженный оставляет после себя такой "пузырь", то спустя 5 секунд концентрация вирусов в этом месте остается достаточно высокой. Ученые считают, что в этом случае правила по социальной дистанции в узких коридорах стоит пересмотреть", отмечает Physics of Fluids.