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Ученые назвали сроки сохранения антител у людей после COVID-19

Ученые назвали сроки сохранения антител у людей после COVID-19 Группа ученых из разных стран изучила вопрос иммунитета у переболевших коронавирусом.
Здоровье
14 октября 2021 г. 06:21
Ученые назвали сроки сохранения антител у людей после COVID-19

Группа ученых из разных стран изучила вопрос иммунитета у переболевших коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на опубликованную в bioRxiv научную работу, было установлено, что количество антител у переболевших коронавирусом пациентов постепенно снижается в первые полгода после болезни, но затем показатель остается стабильным в период до 15-го месяца.

Исследователи из Швеции, Италии, Германии, Швейцарии и Китая собрали 188 образцов крови 136 пациентов, у которых коронавирус протекал в тяжелой и легкой форме.

Самые высокие значения антител приходились в период с 15 по 28 день после заражения коронавирусом.

В научной статье сказано, что противовирусный иммунитет, особенно B-клеток памяти, сохраняется продолжительное время у пациента. При этом некоторые вызывающие обеспокоенность вариации вируса, включая быстро распространяющийся штамм "дельта", могут "частично обойти нейтрализующий эффект антител в плазме".

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