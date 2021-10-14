Ученые назвали сроки сохранения антител у людей после COVID-19

Группа ученых из разных стран изучила вопрос иммунитета у переболевших коронавирусом.
Как передает Report со ссылкой на опубликованную в
Исследователи из Швеции, Италии, Германии, Швейцарии и Китая собрали 188 образцов крови 136 пациентов, у которых коронавирус протекал в тяжелой и легкой форме.
Самые высокие значения антител приходились в период с 15 по 28 день после заражения коронавирусом.
В научной статье сказано, что противовирусный иммунитет, особенно B-клеток памяти, сохраняется продолжительное время у пациента. При этом некоторые вызывающие обеспокоенность вариации вируса, включая быстро распространяющийся штамм "дельта", могут "частично обойти нейтрализующий эффект антител в плазме".