    Ученые назвали способ снизить риск диабета почти на треть

    Здоровье
    • 31 августа, 2025
    • 08:22
    Ученые назвали способ снизить риск диабета почти на треть

    Сочетание средиземноморской диеты с ограничением калорий, регулярной физической активностью и профессиональной поддержкой помогает снизить вероятность развития диабета второго типа на 31%.

    Как передает Report, об этом говорится в исследовании в журнале Science Daily.

    Фрэнк Ху, профессор Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана, отметил, что в настоящее время мир сталкивается с глобальной эпидемией диабета.

    "Имея доказательства самого высокого уровня, наше исследование показывает, что скромные, устойчивые изменения в диете и образе жизни могут предотвратить миллионы случаев этого заболевания во всем мире", - сказал он.

    Уточняется, что работа проводилась в рамках клинического проекта PREDIMED-Plus - крупнейшего в Европе исследования питания и образа жизни. В нем приняли участие 4 2746 человек в возрасте от 55 до 75 лет с избыточным весом и метаболическим синдромом, но без диагностированного диабета. Участников разделили на две группы: одна придерживалась диеты в традиционном варианте, вторая совмещала ее с ограничением калорий, умеренной физической активностью, включая ходьбу и силовые упражнения, а также получала помощь специалистов по снижению веса.

    За шесть лет наблюдения стало ясно, что в группе с комплексным подходом риск заболевания снизился почти на треть по сравнению с контрольной. Кроме того, участники этой группы потеряли в среднем 3,3 кг и уменьшили окружность талии на 3,6 см, тогда как у второй группы изменения составили 0,6 кг и 0,3 см соответственно.

    Профессор Университета Наварры и адъюнкт-профессор Гарвардской школы Чана Мигель Мартинес-Гонсалес подчеркнул значимость полученных результатов.

    "На практике добавление контроля калорий и физической активности в средиземноморскую диету предотвратило развитие диабета примерно у трех из каждых 100 человек - четкая, ощутимая польза для общественного здравоохранения", - заявил он.

    Alimlər diabet riskini əhəmiyyətli dərəcədə azaldan üsul açıqlayıblar

