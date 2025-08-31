Alimlər diabet riskini əhəmiyyətli dərəcədə azaldan üsul açıqlayıblar

    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Aralıq dənizi pəhrizinin kalori məhdudiyyəti, müntəzəm fiziki aktivlik və peşəkar dəstəklə birləşdirilməsi II tip şəkərli diabetin inkişaf ehtimalını 31% azaldır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Science Daily" elmi jurnalında dərc olunan araşdırmada qeyd olunur.

    Harvard Universitetinin professoru Frank Hu bildirib ki, hazırda dünya qlobal şəkərli diabet epidemiyası ilə üz-üzədir.

    "Yüksək səviyyəli sübutlara əsaslanan bu araşdırmamız göstərir ki, pəhriz və həyat tərzində kiçik və davamlı dəyişikliklər bu xəstəliyin qarşısını almağa qadirdir", – deyə o qeyd edib.

    Araşdırma Avropada qidalanma və həyat tərzi üzrə ən böyük klinik layihə olan "PREDIMED-Plus" çərçivəsində aparılıb. Araşdırmada 55-75 yaş arası, artıq çəkili və metabolik sindromlu, lakin şəkərli diabet diaqnozu qoyulmamış 4276 nəfər iştirak edib. İştirakçılar iki qrupa bölünüb: birinci qrup ənənəvi pəhrizə riayət edib, ikinci qrup isə həmin pəhrizi kalori məhdudiyyəti, orta intensivlikdə fiziki fəaliyyət (gəzinti və güc məşqləri daxil olmaqla) və çəki azaldılması üzrə mütəxəssislərin dəstəyi ilə birləşdirib.

    Altı illik müşahidədən sonra məlum olub ki, kompleks yanaşmadan istifadə edən qrupda diabetə tutulma riski nəzarət qrupu ilə müqayisədə, demək olar ki, üçdə bir nisbətində azalıb. Bundan əlavə, bu qrupun iştirakçıları orta hesabla 3,3 kq arıqlayıb və bel ölçüləri 3,6 sm azalıb. Digər qrupda isə bu göstəricilər müvafiq olaraq cəmi 0,6 kq və 0,3 sm olub.

    Navarra Universitetinin professoru Migel Martinez-Gonzales əldə edilən nəticələrin əhəmiyyətini vurğulayıb.

    "Əslində, kalori nəzarəti və fiziki aktivliyin Aralıq dənizi pəhrizinə əlavə edilməsi hər 100 nəfərdən təxminən 3-də diabetin inkişafının qarşısını aldı", – o bildirib.

