Ученые назвали способ борьбы с гипертонией даже во сне

Включение в ежедневный рацион фисташек может помочь в борьбе с гипертонией даже во сне.

Включение в ежедневный рацион фисташек может помочь в борьбе с гипертонией даже во сне.

Как передает Report, об этом пишет газета Daily Express со ссылкой на ученых.

Исследователи из Американской кардиологической ассоциации рассказали о результатах наблюдений за двумя группами испытуемых, страдающих одновременно от склонности к повышенному артериальному давлению и диабета второго типа.

Первая группа придерживалась контрольной диеты с низким содержанием жира и высоким содержанием углеводов, к рациону второй группы добавили фисташки.

Через четыре недели вторая группа при проверке показала интересные результаты. "Фисташковая диета значительно снизила общее периферическое сопротивление, повысила сердечный выброс и улучшила некоторые показатели вариабельности сердечного ритма. Систолическое амбулаторное артериальное давление значительно снизилось после фисташковой диеты, причем больше всего это наблюдалось во время сна", - заявили ученые.

Помимо пользы для артериального давления, фисташки содержат аминокислоту L-аргинин, которая в организме превращается в оксид азота. Это вещество играет ключевую роль для расширения сосудов, что помогает снизить давление.