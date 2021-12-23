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Ученые назвали способ борьбы с гипертонией даже во сне

Ученые назвали способ борьбы с гипертонией даже во сне Включение в ежедневный рацион фисташек может помочь в борьбе с гипертонией даже во сне.
Здоровье
23 декабря 2021 г. 13:54
Ученые назвали способ борьбы с гипертонией даже во сне

Включение в ежедневный рацион фисташек может помочь в борьбе с гипертонией даже во сне.

Как передает Report, об этом пишет газета Daily Express со ссылкой на ученых.

Исследователи из Американской кардиологической ассоциации рассказали о результатах наблюдений за двумя группами испытуемых, страдающих одновременно от склонности к повышенному артериальному давлению и диабета второго типа.

Первая группа придерживалась контрольной диеты с низким содержанием жира и высоким содержанием углеводов, к рациону второй группы добавили фисташки.

Через четыре недели вторая группа при проверке показала интересные результаты. "Фисташковая диета значительно снизила общее периферическое сопротивление, повысила сердечный выброс и улучшила некоторые показатели вариабельности сердечного ритма. Систолическое амбулаторное артериальное давление значительно снизилось после фисташковой диеты, причем больше всего это наблюдалось во время сна", - заявили ученые.

Помимо пользы для артериального давления, фисташки содержат аминокислоту L-аргинин, которая в организме превращается в оксид азота. Это вещество играет ключевую роль для расширения сосудов, что помогает снизить давление.

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