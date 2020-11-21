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Ученые назвали напиток, помогающий бороться с коронавирусом

Ученые назвали напиток, помогающий бороться с коронавирусом Чаи на основе шалфея и периллы подавляют активность COVID-19.
Здоровье
21 ноября 2020 г. 10:14
Ученые назвали напиток, помогающий бороться с коронавирусом

Чаи на основе шалфея и периллы подавляют активность COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил ученый Института вирусологии Университетской клиники Эссена, которые обрабатывали инфицированные коронавирусом клетки чаями из названных трав.

Отмечается, что при приготовлении напитков специалисты сначала доводили их до кипения, а после настаивали чай на протяжении двух часов при температуре воды 60°C для обеспечения максимального насыщения травяными компонентами.

Согласно результатам эксперимента, для значительного подавления воспроизводства коронавирусной инфекции хватает даже 30 минут воздействия шалфея и периллы. Эксперты отмечают, что в данном случае речь идет не об общем противовирусном эффекте, поскольку с вирусом герпеса такого эффекта достичь не удалось.

По их словам, чаи на основе этих трав можно использовать как профилактические средства против COVID-19, но результаты их исследования еще будут оцениваться другими учеными.

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