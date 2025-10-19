Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ученые нашли ключевой механизм старения кровеносной и иммунной систем

    Здоровье
    • 19 октября, 2025
    • 20:22
    Ученые из Иллинойсского университета в Чикаго установили, что снижение уровня белка под названием тромбоцитарный фактор 4 (PF4) с возрастом запускает изменения в работе стволовых клеток крови. Введение этого белка в старые клетки позволяет частично обратить возрастные изменения.

    Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Blood.

    В ходе работы ученые сосредоточились на гемопоэтических стволовых клетках (стволовых клетках крови). Они располагаются в костном мозге и могут превращаться в различные клетки крови и иммунной системы. Однако с возрастом их активность нарушается: они теряют способность равномерно производить нужные типы клеток, а также становятся источником мутаций и воспаления.

    "PF4 играет роль сигнального белка, который в молодом организме сдерживает чрезмерное размножение стволовых клеток. С возрастом уровень PF4 снижается, и клетки начинают делиться чаще, что увеличивает риск накопления мутаций, рака крови и сердечно-сосудистых заболеваний", – объяснила адъюнкт-профессор фармакологии и регенеративной медицины Сандра Пиньо, один из авторов исследования.

    Ученые провели эксперименты на мышах и в лабораторных условиях на человеческих клетках. Ежедневное введение PF4 в течение месяца старым мышам привело к улучшению состояния их иммунных и кроветворных клеток: они стали функционировать так же, как у молодых животных. Аналогичный эффект наблюдался и в старых стволовых клетках человека.

    "Это замедлило старение кровеносной системы", - сказала Пиньо.

    Ученая подчеркивает, что PF4 не является универсальным средством защиты от старения. Однако в будущем белок может стать важной частью комплексной терапии, направленной на улучшение качества жизни пожилых людей.

