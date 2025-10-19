İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Alimlər qan dövranı və immun sisteminin qocalmasının əsas mexanizmini aşkar ediblər

    Sağlamlıq
    • 19 oktyabr, 2025
    • 22:25
    Alimlər qan dövranı və immun sisteminin qocalmasının əsas mexanizmini aşkar ediblər

    Çikaqodakı İllinoys Universitetinin alimləri müəyyən ediblər ki, yaşla birlikdə "PF4" (trombosit faktoru 4) adlı zülalın səviyyəsinin azalması qan kök hüceyrələrinin fəaliyyətində dəyişikliklərə səbəb olur. Bu zülalın yaşlı hüceyrələrə yeridilməsi isə yaşlanma ilə bağlı dəyişikliklərin qismən yavaşladılmasına imkan verir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə araşdırmanın nəticələri "Blood" jurnalında dərc olunub.

    Tədqiqat zamanı alimlər hematopoetik kök hüceyrələrinə (qan kök hüceyrələri) diqqət yetiriblər. Bu hüceyrələr sümük iliyində yerləşir və müxtəlif qan və immun hüceyrələrinə çevrilə bilirlər. Lakin yaşlandıqca onların aktivliyi pozulur: lazımi hüceyrə növlərini balanslı şəkildə istehsal etmək qabiliyyətini itirirlər və mutasiya ilə iltihab mənbəyinə çevrilirlər.

    "PF4" gənc orqanizmdə kök hüceyrələrin həddindən artıq çoxalmasının qarşısını alan siqnal zülalı rolunu oynayır. Yaşla birlikdə "PF4" səviyyəsi azalır və hüceyrələr daha tez bölünməyə başlayır ki, bu da mutasiyaların, qan xərçənginin və ürək-damar xəstəliklərinin riskini artırır", – deyə tədqiqat müəlliflərindən biri, farmakologiya və regenerativ tibb üzrə dosent Sandra Pinyo izah edib.

    Alimlər siçanlar üzərində və laboratoriya şəraitində insan hüceyrələri ilə eksperimentlər aparıblar. "PF4"ün bir ay ərzində yaşlı siçanlara gündəlik yeridilməsi onların immun və qan yaradan hüceyrələrinin vəziyyətini yaxşılaşdırıb, bu hüceyrələr gənc heyvanlardakı kimi fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Eyni təsir yaşlı insan kök hüceyrələrində də müşahidə olunub.

    "Bu, qan dövranı sisteminin yaşlanmasını ləngidib", – deyə Pinyo bildirib.

    Alim vurğulayıb ki, "PF4" yaşlanmaya qarşı universal vasitə deyil. Lakin gələcəkdə bu zülal yaşlı insanların həyat keyfiyyətini artırmağa yönəlmiş kompleks terapiyanın mühüm hissəsinə çevrilə bilər.

    Çikaqo Alimlər
    Ученые нашли ключевой механизм старения кровеносной и иммунной систем

    Son xəbərlər

    23:28

    Biləsuvar şəhərinin bir hissəsi elektriksiz qalıb

    Hadisə
    23:17

    Hacıqabulda erkən nikahın qarşısı alınıb

    Hadisə
    22:55
    Video

    Astana Azərbaycan Prezidentinin səfərinə hazırlaşır

    Xarici siyasət
    22:43

    Rəsmi Ankara: Kiprli türklərin rifahına töhfə verməyə davam edəcəyik

    Region
    22:25

    Alimlər qan dövranı və immun sisteminin qocalmasının əsas mexanizmini aşkar ediblər

    Sağlamlıq
    22:00

    Ərdoğan: ŞKTR-in suverenlik hüququnu müdafiəyə davam edəcəyik

    Region
    21:56

    Sibiqa Fidanı Ukrayna və ABŞ liderləri arasındakı görüşün nəticələri barədə məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    21:40

    Sahibə Qafarova PAİ Baş katibi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    21:22

    Dövlət Bağçalı: ŞKTR parlamenti təcili Türkiyəyə birləşməyə qərar verməlidir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti