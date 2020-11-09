Ученые изобрели вакцину от коронавируса, имеющую 90-процентную эффективность

Американская компания "Pfizer" и немецкая биотехнологическая фирма "BioNTech" объявили об изобретении вакцины от коронавируса, эффективной на 90%.

Американская компания "Pfizer" и немецкая биотехнологическая фирма "BioNTech" объявили об изобретении вакцины от коронавируса, эффективной на 90%.

Об этом Report сообщает со ссылкой на CNBC.

Ученые ожидали вакцину, эффективную на 75%, однако советник Белого дома Энтони Фаучи заявил о приемлемости вакцины, эффективной на 50-60%.

Отмечается, что у 94 человек из 43 538, участвовавших в эксперименте, был выявлен COVID-19. Pfizer и BioNTech разделили участников на две группы - тех, кому была введена вакцина, и тех, кому ввели плацебо. Было установлено, что после второй дозы вакцина показывает 90 %-ю эффективность.

Это означает, что защита от COVID-19 возникает в течение 28 дней после первой вакцинации, состоящей из двух дозировок.

Pfizer и BioNTech планируют выпустить в нынешнем году до 50 миллионов доз вакцин. В 2021 году производители намерены увеличить эту цифру до 1,3 миллиарда доз.