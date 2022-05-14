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Ученые доказали положительное влияние видеоигр на интеллект детей

Ученые доказали положительное влияние видеоигр на интеллект детей Увлечение видеоиграми может способствовать развитию умственных способностей. К такому выводу пришли сотрудники Каролинского института в Швеции в ходе исследования.
Здоровье
14 мая 2022 г. 04:16
Ученые доказали положительное влияние видеоигр на интеллект детей

Увлечение видеоиграми может способствовать развитию умственных способностей. К такому выводу пришли сотрудники Каролинского института в Швеции в ходе исследования.

Как передает Report, результаты были опубликованы на сайте британского научного журнала Nature.

Ученые проанализировали когнитивные показатели 9 855 детей в возрасте 9-10 лет, после чего повторили сбор данных через два года. Полученную информацию соотнесли с временем, которое участники исследования проводили за видеоиграми, просмотром телевизора и общением в социальных сетях.

В среднем дети проводили 2,5 часа в день за просмотром телевизора, полчаса в социальных сетях и один час за видеоиграми. При повторном тестировании более высокие результаты показали те испытуемые, которые отдавали предпочтение компьютерным играм - их IQ увеличился примерно на 2,5 балла.

"Наше исследование подтвердило тезис, согласно которому время, проведенное за экраном, в целом не ухудшает когнитивные способности детей, а видеоигры действительно могут способствовать повышению интеллекта", - отметил профессор когнитивной нейронауки на кафедре неврологии Каролинского института Торкель Клингберг.

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