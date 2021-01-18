Ученые доказали эффективность лечения рака при помощи диеты

Ученые из Великобритании доказали важность соблюдения диеты как вспомогательного лечения от рака.
Как выяснили исследователи, рост раковых клеток обеспечивает наличие в организме аминокислоты серина, которая участвует в построении почти всех белков и содержится в мясе, рыбе и яйцах. Согласно результатам экспериментов, проведенных на мышах, диета с низким содержанием серина замедляет рост опухоли.
Однако в организме у 30 процентов больных, чаще всего при трудноизлечимом раке кишечника и поджелудочной железы, есть мутация, из-за которой раковые клетки самостоятельно влияют на повышенную выработку серина.
В опубликованной учеными статье отмечается, что диетическое вмешательство давно обсуждается среди врачей и исследователей. Специалисты надеются, что понимание того, как рацион влияет на рак, поможет не только лечить, но и предотвращать болезнь.