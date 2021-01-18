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Ученые доказали эффективность лечения рака при помощи диеты

Ученые доказали эффективность лечения рака при помощи диеты Ученые из Великобритании доказали важность соблюдения диеты как вспомогательного лечения от рака.
Здоровье
18 января 2021 г. 06:56
Ученые доказали эффективность лечения рака при помощи диеты

Ученые из Великобритании доказали важность соблюдения диеты как вспомогательного лечения от рака.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Daily Mail.

Как выяснили исследователи, рост раковых клеток обеспечивает наличие в организме аминокислоты серина, которая участвует в построении почти всех белков и содержится в мясе, рыбе и яйцах. Согласно результатам экспериментов, проведенных на мышах, диета с низким содержанием серина замедляет рост опухоли.

Однако в организме у 30 процентов больных, чаще всего при трудноизлечимом раке кишечника и поджелудочной железы, есть мутация, из-за которой раковые клетки самостоятельно влияют на повышенную выработку серина.

В опубликованной учеными статье отмечается, что диетическое вмешательство давно обсуждается среди врачей и исследователей. Специалисты надеются, что понимание того, как рацион влияет на рак, поможет не только лечить, но и предотвращать болезнь.

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Версия на азербайджанском языке Təhlükəli xəstəliyin müalicəsində yeni effektiv metod

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