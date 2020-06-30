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Ученые назвали бесполезный для лечения коронавируса препарат

​Ученые назвали бесполезный для лечения коронавируса препарат

Комбинация препаратов лопинавир и ритонавир бесполезна для лечения коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствует заявление руководителей британского клинического исследования RECOVERY.

По словам исследователей, лекарство не оказывает положительного воздействия на пациентов с COVID-19. В научной работе они сравнивали данные 1 596 больных, принимающих комбинацию этих препаратов, с данными 3 376 пациентов из контрольной группы. Однако исследование не проводилось на больных, подключенных к ИВЛ, из-за сложности применения лекарства на них.

Исследование RECOVERY проводится с марта этого года, в нем принимают участие 11,5 тысячи пациентов. В работе также изучается эффективность дексаметазона в малых дозах, антибиотика азитромицина, иммунодепрессанта тоцилизумаба и препарата от малярии гидроксихлорина. Насчет последнего ВОЗ и британские специалисты пришли к выводу о его неэффективности для лечения больных COVID-19.

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