Турецкие врачи оказывают психологическую помощь азербайджанским ветеранам
Здоровье
- 31 октября, 2025
- 16:34
Турецкие специалисты по приглашению Министерства здравоохранения прибыли в Баку для оказания проактивной психологической и медицинской помощи азербайджанским ветеранам.
Об этом сообщили Report в Минздраве.
Сообщается, что турецкие специалисты делятся своими знаниями и опытом с местными специалистами, проводя обследование и лечение пациентов.
Последние новости
16:48
Милли Меджлис принял заявление по случаю пятой годовщины Дня Победы – ОБНОВЛЕНО-2Милли Меджлис
16:46
Малюк: СБУ в сентябре-октябре нанесли удары по 20 объектам нефтедобычи и переработки РФДругие страны
16:46
Папоян: Германия выделит Армении чуть выше 150 млн евроВ регионе
16:37
Азербайджан и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
16:34
ITU: Азербайджан должен занять активную позицию в формировании глобальных стандартов безопасности ИИ - ИНТЕРВЬЮИКТ
16:34
Турецкие врачи оказывают психологическую помощь азербайджанским ветеранамЗдоровье
16:33
На испанской военной базе произошел взрыв, есть погибший и раненыйДругие страны
16:32
Азербайджан и Швейцария будут сотрудничать в области метрологииБизнес
16:29
Фото