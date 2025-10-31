Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Турецкие врачи оказывают психологическую помощь азербайджанским ветеранам

    Здоровье
    • 31 октября, 2025
    • 16:34
    Турецкие врачи оказывают психологическую помощь азербайджанским ветеранам

    Турецкие специалисты по приглашению Министерства здравоохранения прибыли в Баку для оказания проактивной психологической и медицинской помощи азербайджанским ветеранам.

    Об этом сообщили Report в Минздраве.

    Сообщается, что турецкие специалисты делятся своими знаниями и опытом с местными специалистами, проводя обследование и лечение пациентов.

