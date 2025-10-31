Azərbaycanlı veteranlara psixoloji və tibbi yardım göstərmək üçün türkiyəli mütəxəssislər dəvət olunub
- 31 oktyabr, 2025
- 16:00
Səhiyyə Nazirliyinin dəvəti ilə azərbaycanlı veteranlara proaktiv psixoloji və tibbi yardım göstərmək üçün türkiyəli mütəxəssislər Bakıya gəliblər.
Bu barədə "Report"a Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, türkiyəli mütəxəssislər bilik və təcrübələrini yerli mütəxəssislərlə bölüşərək ehtiyacı olan şəxsləri müayinə və müalicə ediblər.
