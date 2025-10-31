İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Azərbaycanlı veteranlara psixoloji və tibbi yardım göstərmək üçün türkiyəli mütəxəssislər dəvət olunub

    Sağlamlıq
    • 31 oktyabr, 2025
    • 16:00
    Azərbaycanlı veteranlara psixoloji və tibbi yardım göstərmək üçün türkiyəli mütəxəssislər dəvət olunub

    Səhiyyə Nazirliyinin dəvəti ilə azərbaycanlı veteranlara proaktiv psixoloji və tibbi yardım göstərmək üçün türkiyəli mütəxəssislər Bakıya gəliblər.

    Bu barədə "Report"a Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, türkiyəli mütəxəssislər bilik və təcrübələrini yerli mütəxəssislərlə bölüşərək ehtiyacı olan şəxsləri müayinə və müalicə ediblər.

    Türkiyə Səhiyyə Nazirliyi Veteranlar
    Турецкие врачи оказывают психологическую помощь азербайджанским ветеранам

    Son xəbərlər

    16:53

    Ukraynalı nazir: Müharibə başlayandan 2000-ə yaxın uşaq xəsarət alıb - EKSKLÜZİV

    Sosial müdafiə
    16:52

    Bakıda 81 və 160 nömrəli marşrutlar üzrə avtobuslar dəyişdirilir

    İnfrastruktur
    16:49

    Zelenski: Ukrayna qüvvələri Pokrovskda mühasirəyə alınmayıb

    Digər ölkələr
    16:48

    Noyabrda yağıntıların miqdarı bəzi ərazilərdə normadan çox olacaq - AYLIQ PROQNOZ

    Ekologiya
    16:47

    Azərbaycan və Ukrayna səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayacaq - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    16:43
    Foto

    ARDNF Çin şirkəti ilə bərpa olunan enerji məlumatlarını mübadilə edəcək

    Energetika
    16:38

    Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

    Maliyyə
    16:35

    Zelenski Rusiyanın 300-dən artıq tankerinə sanksiya tətbiq edilməsini irəli sürüb

    Region
    16:32
    Foto

    Zaur Mikayılov Göygöldə vətəndaşları qəbul edib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti