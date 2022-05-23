Теймур Мусаев выступил на пленарном заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения

Во второй день 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, посвященной теме "Мир для здоровья, здоровье для мира", выступил глава азербайджанской делегации, министр здравоохранения Теймур Мусаев.

Во второй день 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, посвященной теме "Мир для здоровья, здоровье для мира", выступил глава азербайджанской делегации, министр здравоохранения Теймур Мусаев.

Об этом Report сообщили в министерстве здравоохранения.

Т.Мусаев отметил, что неравенство в распределении вакцин против COVID-19 между развитыми и развивающимися странами создает трудности в достижении полного искоренения пандемии в короткие сроки. Министр подчеркнул важность усиления основных услуг здравоохранения для обеспечения устойчивой деятельности системы здравоохранения и принятия эффективных шагов в борьбе с пандемией.