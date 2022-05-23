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Теймур Мусаев выступил на пленарном заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения

Теймур Мусаев выступил на пленарном заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения Во второй день 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, посвященной теме "Мир для здоровья, здоровье для мира", выступил глава азербайджанской делегации, министр здравоохранения Теймур Мусаев.
Здоровье
23 мая 2022 г. 16:51
Теймур Мусаев выступил на пленарном заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения

Во второй день 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, посвященной теме "Мир для здоровья, здоровье для мира", выступил глава азербайджанской делегации, министр здравоохранения Теймур Мусаев.

Об этом Report сообщили в министерстве здравоохранения.

Т.Мусаев отметил, что неравенство в распределении вакцин против COVID-19 между развитыми и развивающимися странами создает трудности в достижении полного искоренения пандемии в короткие сроки. Министр подчеркнул важность усиления основных услуг здравоохранения для обеспечения устойчивой деятельности системы здравоохранения и принятия эффективных шагов в борьбе с пандемией.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTeymur Musayev Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının plenar iclasında çıxış edib

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