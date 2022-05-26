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Теймур Мусаев встретился с гендиректором ВОЗ

Теймур Мусаев встретился с гендиректором ВОЗ В рамках 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоялась встреча между министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом.
Здоровье
26 мая 2022 г. 20:37
Теймур Мусаев встретился с гендиректором ВОЗ

В рамках 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоялась встреча между министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

Как передает Report, Теймур Мусаев поздравил Тедроса Адханома Гебрейесуса с переизбранием на пост гендиректора Всемирной организации здравоохранения. Он поблагодарил организацию за поддержку, оказанную Азербайджану за прошедший период.

Гендиректор ВОЗ высоко оценил важность, придаваемую президентом Ильхамом Алиевым сотрудничеству с организацией. Он напомнил о гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном организации в период пандемии, а также о глобальных призывах к сотрудничеству стран в борьбе с коронавирусом.

В заключение стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления готовности и реагирования ВОЗ на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, расширения академической деятельности, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTeymur Musayev Qebreyesusla görüşüb

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