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Теймур Мусаев: В Азербайджане 74 % населения вакцинированы от коронавируса

Теймур Мусаев: В Азербайджане 74 % населения вакцинированы от коронавируса В Азербайджане успешно продолжается процесс вакцинации против коронавируса. Почти 90 процентов людей, входящих в группу риска, уже вакцинированы.
Здоровье
1 июля 2022 г. 13:24
Теймур Мусаев: В Азербайджане 74 % населения вакцинированы от коронавируса

В Азербайджане продолжается процесс вакцинации против коронавируса. Почти 90 процентов людей, входящих в группу риска, уже вакцинированы, причем даже бустерной дозой.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.

"Отрадно, что наши граждане проявляют большую ответственность. Что касается статистики вакцинации в целом, то привито около 74% населения Азербайджана. Это хороший показатель, поскольку дает нам повод говорить о формировании коллективного иммунитета", - сказал министр.

"К сожалению, пандемия коронавируса каждый раз преподносит новые сюрпризы. Поэтому по рекомендации Всемирной организации здравоохранения мы должны принять необходимые меры и быть готовыми к осеннему сезону. Если осень пройдет без скачка в числе инфицированных, то, надеюсь, мы сможем говорить о завершении пандемии. Пока об этом говорить рано", - подчеркнул Теймур Мусаев.

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Версия на азербайджанском языке Teymur Musayev: "Azərbaycan əhalisinin 74 faizi koronavirus peyvəndi vurdurub"

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