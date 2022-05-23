О нас

Теймур Мусаев участвует в 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

Теймур Мусаев участвует в 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения В штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве, Швейцария, состоялась церемония открытия 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Здоровье
23 мая 2022 г. 10:02
Теймур Мусаев участвует в 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

В штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве, Швейцария, состоялась церемония открытия 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Как сообщает Report, в заседании принимает участие делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым.

В рамках ассамблеи состоялась двусторонняя встреча между директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Генри Клюге и азербайджанской делегацией. В ходе встречи были обсуждены существующие тесные связи между организацией и Азербайджаном и перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере здравоохранения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani health minister attending 75th session of World Health Assembly
Версия на азербайджанском языке Teymur Musayev Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının 75-ci sessiyasında iştirak edir

Экслюзивные новости

Заместитель председателя ASCO покинул свой пост
Заместитель председателя ASCO покинул свой пост
23 мая 2022 г. 09:29
Очередную встречу парламентов Азербайджана, Турции и Грузии предложено провести в Сухуми
Очередную встречу парламентов Азербайджана, Турции и Грузии предложено провести в Сухуми
22 мая 2022 г. 15:20
В Аппарате Милли Меджлиса произведены кадровые перестановки
В Аппарате Милли Меджлиса произведены кадровые перестановки
21 мая 2022 г. 17:15
Новую в Азербайджане систему сбора отходов применят в Шуше
Новую в Азербайджане систему сбора отходов применят в Шуше
21 мая 2022 г. 13:51
В Азербайджане подготовлен проект по утилизации транспортных средств
В Азербайджане подготовлен проект по утилизации транспортных средств
21 мая 2022 г. 13:16
Карабахские скакуны и Грузия
ФотоКарабахские скакуны и Грузия
21 мая 2022 г. 12:06
Министерство культуры: В региональных театрах есть потребность в молодых кадрах
Министерство культуры: В региональных театрах есть потребность в молодых кадрах
21 мая 2022 г. 11:20
Торговый представитель: В ближайшие месяцы российские и азербайджанские компании подпишут контракты
Торговый представитель: В ближайшие месяцы российские и азербайджанские компании подпишут контракты
20 мая 2022 г. 19:10
Умаханов: Отношения Азербайджана и России вышли на новый уровень
Умаханов: Отношения Азербайджана и России вышли на новый уровень
20 мая 2022 г. 16:35
Жан-Мишель Брюн: Важно восстановить настоящую Шушу - город музыки и поэзии
Жан-Мишель Брюн: Важно восстановить настоящую Шушу - город музыки и поэзии
20 мая 2022 г. 15:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi