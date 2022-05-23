Теймур Мусаев участвует в 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

В штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве, Швейцария, состоялась церемония открытия 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

В штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве, Швейцария, состоялась церемония открытия 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Как сообщает Report, в заседании принимает участие делегация во главе с министром здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым.

В рамках ассамблеи состоялась двусторонняя встреча между директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Генри Клюге и азербайджанской делегацией. В ходе встречи были обсуждены существующие тесные связи между организацией и Азербайджаном и перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере здравоохранения.