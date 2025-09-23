Теймур Мусаев: Медицинские учреждения должны иметь международную аккредитацию
Здоровье
- 23 сентября, 2025
- 13:01
Медицинские учреждения в Азербайджане должны иметь международную аккредитацию.
Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев на панельной сессии в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).
"Мы считаем целесообразным, чтобы все медицинские учреждения получили аккредитацию от признанных международных организаций, таких как JCI и ISQUA. Это подтверждает высочайшие стандарты предоставляемых медицинских услуг, а также гарантирует устойчивость и конкурентоспособность проекта", - отметил Т.Мусаев.
Последние новости
13:16
Джан Сельджуки: Азербайджан должен стать мировой индустриальной пилотной зоной в эпоху ИИБизнес
13:10
Азербайджан впервые экспортировал персики в Гонконг, Румынию и ЛатвиюАПК
13:06
Фото
Генпрокуратуры Азербайджана и Танзании подписали меморандум о взаимопониманииПроисшествия
13:04
Стив Нури: Энергоресурсы Азербайджана могут использоваться для создания дата-центровДругие
13:04
Видео
Число погибших в Калькутте из-за ливневых дождей возросло до семи - ОБНОВЛЕНОДругие страны
13:01
Теймур Мусаев: Медицинские учреждения должны иметь международную аккредитациюЗдоровье
13:00
Рашад Набиев: Новый аэропорт в Аляте сделает Азербайджан ключевым логистическим центром ЕвразииИнфраструктура
13:00
Хэ Чжэньвэй: 20 китайских компаний выразили интерес к инвестициям в АзербайджанБизнес
12:55