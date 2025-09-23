Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Теймур Мусаев: Медицинские учреждения должны иметь международную аккредитацию

    Здоровье
    • 23 сентября, 2025
    • 13:01
    Медицинские учреждения в Азербайджане должны иметь международную аккредитацию.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев на панельной сессии в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

    "Мы считаем целесообразным, чтобы все медицинские учреждения получили аккредитацию от признанных международных организаций, таких как JCI и ISQUA. Это подтверждает высочайшие стандарты предоставляемых медицинских услуг, а также гарантирует устойчивость и конкурентоспособность проекта", - отметил Т.Мусаев.

    AIIF 2025 Теймур Мусаев аккредитация
    Teymur Musayev: Tibb müəssisələri beynəlxalq akkreditasiya almalıdır

