Теймур Мусаев: Медицинские учреждения должны иметь международную аккредитацию

Медицинские учреждения в Азербайджане должны иметь международную аккредитацию.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев на панельной сессии в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

"Мы считаем целесообразным, чтобы все медицинские учреждения получили аккредитацию от признанных международных организаций, таких как JCI и ISQUA. Это подтверждает высочайшие стандарты предоставляемых медицинских услуг, а также гарантирует устойчивость и конкурентоспособность проекта", - отметил Т.Мусаев.