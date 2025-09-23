İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Teymur Musayev: Tibb müəssisələri beynəlxalq akkreditasiya almalıdır

    Sağlamlıq
    • 23 sentyabr, 2025
    • 12:39
    Teymur Musayev: Tibb müəssisələri beynəlxalq akkreditasiya almalıdır
    Teymur Musayev

    Tibb müəssisələri beynəlxalq akkreditasiya almalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu səhiyyə naziri Teymur Musayev Bakıda keçiriIən Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2025) çərçivəsində çıxışı zamanı deyib.

    O qeyd edib ki, bütün tibb müəssisələrinin JCI, ISQUA kimi beynəlxalq tanınmış təşkilatlar tərəfindən akkreditasiyaya alınması məqəsədəuyğun hesab edilir:

    "Bu, göstərilən tibbi xidmətlərin ən yüksək standartlarının sübutu, həm də layihənin davamlılığını və rəqabət qabiliyyətinin zəmanətidir".

    Teymur Musayev AIIF 2025 tibb müəssisələri
    Теймур Мусаев: Медицинские учреждения должны иметь международную аккредитацию

    Son xəbərlər

    13:14

    FHN Sığınacaq və Sosial Reabilitasiya Müəssisəsində təlim keçirib

    Digər
    13:14

    Zaur Əliyev: İcbari tibbi sığorta üzrə müxtəlif maliyyələşdirmə metodları üzərində işlənilməlidir

    Sağlamlıq
    13:11

    Gələn il bir çox xarici ölkələrin nümayəndələri tibbi turizm sahəsi ilə tanış olmaq üçün Azərbaycana gələcək

    Sağlamlıq
    13:10

    Rasim Mövsümzadə: "UEFA Çempionlar Liqasını qazanması Dembeleni favoritə çevirmişdi"

    Futbol
    13:03

    "Coursera" platformasının 70 min nəfəri əhatə etməsi planlaşdırılır

    Sənaye
    13:03

    Şuşanın Baş planında daşınmaz əmlak layihələri üçün ərazilər müəyyənləşib

    İnfrastruktur
    13:01

    Azərbaycanda yaradılacaq "4.0 Sənaye Mərkəzi"ndə istehsal xətti olacaq

    Sənaye
    12:56

    "Uzbekistan Airways" "Boeing"dən 22 təyyarə alır

    Digər ölkələr
    12:51

    BMT: İrəvanda Cənubi Qafqazda ən pis hava keyfiyyəti müşahidə edilir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti