Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    TƏBİB: За 9 месяцев в Баку обязательный медосмотр прошли более 540 тыс. детей

    Здоровье
    • 07 октября, 2025
    • 10:19
    TƏBİB: За 9 месяцев в Баку обязательный медосмотр прошли более 540 тыс. детей

    В январе-сентябре в Баку обязательное медицинское обследование прошли 543 389 детей.

    Как сообщили Report в TƏBİB, обязательная диспансеризация проведена в Ясамальском, Сабаильском, Бинагадинском, Насиминском, Наримановском, Сураханском, Сабунчинском, Хатаинском, Гарадагском, Низаминском и Хазарском районах города Баку.

    Обследование проводилось медперсоналом медицинских учреждений, входящих в структуру Главного управления здравоохранения города Баку, в средних общеобразовательных учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях и специальных школах-интернатах города. В обследованиях приняли участие педиатры, неврологи, офтальмологи, отоларингологи, хирурги, стоматологи, лаборанты и другие специалисты.

    дети медосмотр TƏBİB
    Фото
    TƏBİB: Bakıda 9 ayda 540 mindən çox uşaq icbari dispanserizasiyaya cəlb olunub

    Последние новости

    10:34

    АЖД перевезли более 7 млн пассажиров в январе-сентябре этого года

    Инфраструктура
    10:34

    Ральф Хорлеманн: Германия с нетерпением ждет большего участия в энергосфере Азербайджана

    Бизнес
    10:34

    AZPROMO и Ассоциация экспортеров текстиля объединили усилия в развитии местного производства

    Бизнес
    10:30

    В Сумгайыте 1000 абонентов останутся без газа

    Энергетика
    10:24

    В Индонезии число погибших при обрушении школы-интерната возросло до 67 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:23

    Посол: Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией дает надежду региону на экономическое развитие

    Бизнес
    10:19

    Азербайджанский производитель фундука снижает уставный капитал

    Бизнес
    10:19

    TƏBİB: За 9 месяцев в Баку обязательный медосмотр прошли более 540 тыс. детей

    Здоровье
    10:12

    Председательство Азербайджана в COP29 обсуждает в Лондоне проблемы изменения уровня моря

    COP29
    Лента новостей