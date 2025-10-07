TƏBİB: За 9 месяцев в Баку обязательный медосмотр прошли более 540 тыс. детей

В январе-сентябре в Баку обязательное медицинское обследование прошли 543 389 детей.

Как сообщили Report в TƏBİB, обязательная диспансеризация проведена в Ясамальском, Сабаильском, Бинагадинском, Насиминском, Наримановском, Сураханском, Сабунчинском, Хатаинском, Гарадагском, Низаминском и Хазарском районах города Баку.

Обследование проводилось медперсоналом медицинских учреждений, входящих в структуру Главного управления здравоохранения города Баку, в средних общеобразовательных учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях и специальных школах-интернатах города. В обследованиях приняли участие педиатры, неврологи, офтальмологи, отоларингологи, хирурги, стоматологи, лаборанты и другие специалисты.