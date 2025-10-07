İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    TƏBİB: Bakıda 9 ayda 540 mindən çox uşaq icbari dispanserizasiyaya cəlb olunub

    Sağlamlıq
    • 07 oktyabr, 2025
    • 10:01
    TƏBİB: Bakıda 9 ayda 540 mindən çox uşaq icbari dispanserizasiyaya cəlb olunub

    Bakı şəhəri üzrə yanvar-sentyabr aylarında 540 mindən çox uşaq icbari dispanserizasiyaya cəlb olunub.

    Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, cari ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Bakı şəhərinin Yasamal, Səbail, Binəqədi, Nəsimi, Nərimanov, Suraxanı, Sabunçu, Xətai, Qaradağ, Nizami və Xəzər rayonları üzrə 543 389 uşaq icbari dispanserizasiya müayinələrinə cəlb olunub.

    Bu müayinələr Bakı Baş Səhiyyə Mərkəzinin strukturuna daxil olan tibb müəssisələrinin tibb heyəti tərəfindən Bakı şəhərinin orta ümumtəhsil, məktəbəqədər təhsil müəssisələri və xüsusi internat məktəblərində həyata keçirilib. Müayinələrdə həkim-pediatr, həkim-nevroloq, həkim-oftalmoloq, həkim-otorinolarinqoloq, həkim-cərrah, həkim-stomatoloq, həkim-laborant və s. ixtisaslı mütəxəssislər iştirak edib.

    Xəstəlik aşkarlanan uşaqlarla bağlı məlumatlar həm məktəb rəhbərliyinə, həm də valideynlərə təqdim edilib. Həmin şagirdlərin qısa zamanda ilkin səhiyyə xidməti göstərən tibb müəssisələrinə müraciət edərək geniştərkibli müayinələrdən keçməsi və aşkarlanan xəstəliklərin müalicəsinə başlaması tövsiyə olunub.

    Qeyd edək ki, uşaqların icbari dispanserizasiyası Azərbaycan Prezidentinin 5 mart 2013-cü il Fərmanına uyğun olaraq davam etdirilir.

    İcbari dispanserizasiyasının əsas məqsədi uşaqlar, o cümlədən məktəblilər arasında xəstələnmə, sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun və ölüm səviyyəsinin azaldılmasıdır.

