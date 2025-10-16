Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    TƏBİB: За 9 месяцев оказано почти 70 млн медуслуг

    Здоровье
    • 16 октября, 2025
    • 12:19
    TƏBİB: За 9 месяцев оказано почти 70 млн медуслуг

    За 9 месяцев 2025 года в подведомственные TƏBİB медицинские учреждения поступило 18 млн 625 тыс. 310 обращений, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Как сообщили Report в TƏBİB, 391 тыс. 717 обращений были стационарного, а 18 млн 233 тыс. 593 - амбулаторного типа.

    Оказано 68 млн 583 тыс. 58 медуслуг, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 8 млн 783 тыс. 837 обращений были стационарного, а 59 млн 799 тыс. 221 – амбулаторного типа.

    Количество хирургических операций и процедур за январь-сентябрь составило 278 тыс. 222 (259 тыс. 347 стационарного, 18 тыс. 875 - амбулаторного типа), что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    За этот же период проведено 28 млн 914 тыс. 799 лабораторных исследований (4 млн 397 тыс. 503 стационарного, 24 млн 517 тыс. 296 - амбулаторного типа), что на 18% больше по сравнению с 2024 годом.

    TƏBİB медуслуги
    TƏBİB: Bu ilin 9 ayında 70 milyona yaxın tibbi xidmət göstərilib

    Последние новости

    13:05
    Фото

    Президент принял верительные грамоты новоназначенного посла Египта в Азербайджане

    Внешняя политика
    13:05

    МИД Грузии выразит ноту протеста ОБСЕ в связи с действиями Валтонен

    В регионе
    13:00

    В столице Испании во время беспорядков задержаны 15 человек

    Другие страны
    12:55

    Завтра в Азербайджане ожидаются ливни

    Экология
    12:53
    Фото

    Казначейские агентства Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

    Финансы
    12:51

    В Сирии подорвали автобус с охраной нефтяного объекта, есть погибшие

    Другие страны
    12:36

    Посол: Нидерланды намерены сотрудничать с Азербайджаном в политической и экономической сферах

    Внешняя политика
    12:35

    Азербайджанская компания построит завод по производству консервов в Узбекистане

    Бизнес
    12:34

    Азербайджан утроил доходы от экспорта нефтяного кокса

    Энергетика
    Лента новостей