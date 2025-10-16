TƏBİB: За 9 месяцев оказано почти 70 млн медуслуг

За 9 месяцев 2025 года в подведомственные TƏBİB медицинские учреждения поступило 18 млн 625 тыс. 310 обращений, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Как сообщили Report в TƏBİB, 391 тыс. 717 обращений были стационарного, а 18 млн 233 тыс. 593 - амбулаторного типа.

Оказано 68 млн 583 тыс. 58 медуслуг, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 8 млн 783 тыс. 837 обращений были стационарного, а 59 млн 799 тыс. 221 – амбулаторного типа.

Количество хирургических операций и процедур за январь-сентябрь составило 278 тыс. 222 (259 тыс. 347 стационарного, 18 тыс. 875 - амбулаторного типа), что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За этот же период проведено 28 млн 914 тыс. 799 лабораторных исследований (4 млн 397 тыс. 503 стационарного, 24 млн 517 тыс. 296 - амбулаторного типа), что на 18% больше по сравнению с 2024 годом.