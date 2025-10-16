İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    TƏBİB: Bu ilin 9 ayında 70 milyona yaxın tibbi xidmət göstərilib

    Sağlamlıq
    • 16 oktyabr, 2025
    • 11:38
    TƏBİB: Bu ilin 9 ayında 70 milyona yaxın tibbi xidmət göstərilib

    TƏBİB tabeliyində fəaliyyət göstərən tibb müəssisələrində 2025-ci ilin ilk 9 ayı ərzində ümumilikdə 18 milyon 625 min 310 müraciət qeydə alınıb.

    Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, müraciətlərdən 391 min 717-si stasionar, 18 milyon 233 min 593-ü ambulator olub. 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müraciətlərin ümumi sayında 4 faiz artım qeydə alınıb.

    Yanvar-sentyabr ayları ərzində göstərilən xidmət sayında ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə artım müşahidə olunub. Belə ki, ay ərzində 68 milyon 583 min 58 tibbi xidmət göstərilib. Onlardan 8 milyon 783 min 837-si stasionar, 59 milyon 799 min 221-i ambulator olub. Tibb müəssisələrində göstərilən xidmətlərin ümumi sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 12 % artıb.

    Yanvar-sentyabr ayları ərzində ərzində cərrahi əməliyyat və prosedurların sayı isə 278 min 222 (259 min 347 stasionar, 18 min 875 ambulator) olub. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əməliyyat və prosedurların sayında 2 % azalma qeydə alınıb.

    Tibb müəssisələri üzrə vətəndaşlara göstərilən laborator xidmətlərdə artım qeydə alınıb. Müvafiq dövr ərzində 28 milyon 914 min 799 sayda laborator müayinələr aparılıb ki, onların da 4 milyon 397 min 503-ü stasionar, 24 milyon 517 min 296-sı ambulator olub. Beləliklə, tibb müəssisələrində göstərilən laborator xidmətlərin ümumi sayında 2024-cü illə müqayisədə 18 % artım qeydə alınıb.

    TƏBİB TİBBİ XİDMƏT tibb

    Son xəbərlər

    11:42

    Azərbaycanda qatarın ləngiməsinə görə işə gecikənlərə iş yerinə təqdim etmək üçün arayış veriləcək

    İnfrastruktur
    11:42

    Azərbaycan şahmatçısı: "Son turdakı məğlubiyyətdə stress faktoru böyük rol oynadı"

    Fərdi
    11:39

    Bu il Xocavəndə 1 300-1 500 ailə köçürüləcək

    İnfrastruktur
    11:38

    TƏBİB: Bu ilin 9 ayında 70 milyona yaxın tibbi xidmət göstərilib

    Sağlamlıq
    11:36

    Yasamalda silahlı insident zamanı yaralananların son durumu açıqlanıb

    Sağlamlıq
    11:29

    Emin Hüseynov: "2040-cı ilə qədər Ağdamda 100 min nəfər əhalinin yaşaması planlaşdırılır"

    İnfrastruktur
    11:29

    Əməkdar artist: Ramiz Quliyevi övladı, dostu, həm də tələbəsi kimi yola salıram

    Mədəniyyət
    11:27
    Foto

    Prezident və Birinci vitse-prezident Xalq artisti Ramiz Quliyevlə vida mərasiminə əklil göndərib

    Daxili siyasət
    11:24

    Azərbaycan təbii qaz ixracından qazancını 10 %-dən çox artırıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti