TƏBİB: Ведется работа по привлечению опытных, профессиональных кадров в руководящий состав

Последовательно реализуются меры по модернизации инфраструктуры и оснащению медицинских учреждений современным оборудованием.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам руководитель департамента по связям с общественностью и коммуникациям TƏBİB Эльнур Хидаятоглу.

По его словам, в подведомственных TƏBİB медицинских учреждениях ежегодно миллионам граждан оказываются амбулаторные, стационарные и хирургические услуги.

Он отметил, что эти процессы также важны для устойчивости проводимых реформ:

"Ведется целенаправленная работа по привлечению в медицинские центры, особенно на руководящие должности, опытных, профессиональных и авторитетных кадров. Все эти процессы системно продолжаются по приоритетным направлениям".

Э.Хидаятоглу сообщил, что в числе приоритетов - расширение цифровизации и формирование единой электронной системы, совершенствование экстренной и неотложной помощи, укрепление первичной медико-санитарной помощи, а также улучшение условий труда медработников, защита прав врачей и повышение престижа профессии.