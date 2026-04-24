    Здоровье
    24 апреля, 2026
    • 17:32
    TƏBİB: Ведется работа по привлечению опытных, профессиональных кадров в руководящий состав

    Последовательно реализуются меры по модернизации инфраструктуры и оснащению медицинских учреждений современным оборудованием.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам руководитель департамента по связям с общественностью и коммуникациям TƏBİB Эльнур Хидаятоглу.

    По его словам, в подведомственных TƏBİB медицинских учреждениях ежегодно миллионам граждан оказываются амбулаторные, стационарные и хирургические услуги.

    Он отметил, что эти процессы также важны для устойчивости проводимых реформ:

    "Ведется целенаправленная работа по привлечению в медицинские центры, особенно на руководящие должности, опытных, профессиональных и авторитетных кадров. Все эти процессы системно продолжаются по приоритетным направлениям".

    Э.Хидаятоглу сообщил, что в числе приоритетов - расширение цифровизации и формирование единой электронной системы, совершенствование экстренной и неотложной помощи, укрепление первичной медико-санитарной помощи, а также улучшение условий труда медработников, защита прав врачей и повышение престижа профессии.

    Эльнур Хидаятоглу Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB)
    TƏBİB rəsmisi: Rəhbər heyətə təcrübəli, peşəkar kadrların cəlb olunması istiqamətində işlər aparılır

