İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    TƏBİB rəsmisi: Rəhbər heyətə təcrübəli, peşəkar kadrların cəlb olunması istiqamətində işlər aparılır

    Sağlamlıq
    • 24 aprel, 2026
    • 17:05
    TƏBİB rəsmisi: Rəhbər heyətə təcrübəli, peşəkar kadrların cəlb olunması istiqamətində işlər aparılır

    İnfrastrukturun yenilənməsi və tibb müəssisələrinin müasir tibbi avadanlıqlarla təmin olunması istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya departamentinin rəhbəri Elnur Hidayətoğlu jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, TƏBİB-in tabeliyində olan tibb müəssisələrində hər il milyonlarla vətəndaşa ambulator, stasionar və cərrahi tibbi xidmətlər göstərilir:

    "Digər tərəfdən, həyata keçirilən islahatların dayanıqlı olması üçün əhəmiyyət daşıyır. Bu baxımdan, davamlı islahatlar çərçivəsində tibb mərkəzlərinə, xüsusilə rəhbər heyətə təcrübəli, peşəkar və yüksək nüfuza malik kadrların cəlb olunması istiqamətində məqsədyönlü işlər aparılır. Bütün bu proseslər prioritet istiqamətlər üzrə sistemli şəkildə davam etdirilir".

    E. Hidayətoğlu bildirib ki, bu səbəbdən də rəqəmsallaşmanın genişləndirilməsi və vahid elektron sistemin formalaşdırılması, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım sisteminin təkmilləşdirilməsi, ilkin səhiyyə xidmətinin gücləndirilməsi, eləcə də tibb işçilərinin əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması, həkimlərin hüquqlarının qorunması və peşənin nüfuzunun artırılması prioritet istiqamətlər kimi müəyyənləşdirilib.

    Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB)
    TƏBİB: Ведется работа по привлечению опытных, профессиональных кадров в руководящий состав

