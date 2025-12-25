Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    TƏBİB: В ДТП в Гарадагском районе два человека погибли, 9 пострадали

    Здоровье
    • 25 декабря, 2025
    • 11:43
    TƏBİB: В ДТП в Гарадагском районе два человека погибли, 9 пострадали

    В результате дорожно-транспортного происшествия в Гарадагском районе два человека (мужчина и женщина) погибли, 9 получили ранения.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в TƏBİB.

    Согласно информации, пострадавшие в ДТП 4 женщин, 4 мужчин и 1 ребенок получили необходимую медицинскую помощь и были госпитализированы в Клинический медицинский центр.

    Отметим, что маршрутный автобус №122, двигавшийся по направлению Локбатан-Чейилдаг-Локбатан, попал в аварию на территории поселка Сахиль.

