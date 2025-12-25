TƏBİB: В ДТП в Гарадагском районе два человека погибли, 9 пострадали

В результате дорожно-транспортного происшествия в Гарадагском районе два человека (мужчина и женщина) погибли, 9 получили ранения.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в TƏBİB.

Согласно информации, пострадавшие в ДТП 4 женщин, 4 мужчин и 1 ребенок получили необходимую медицинскую помощь и были госпитализированы в Клинический медицинский центр.

Отметим, что маршрутный автобус №122, двигавшийся по направлению Локбатан-Чейилдаг-Локбатан, попал в аварию на территории поселка Сахиль.