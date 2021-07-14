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TƏBİB сообщил, в каких случаях будет вводиться бустер-доза вакцины

TƏBİB сообщил, в каких случаях будет вводиться бустер-доза вакцины Спустя полгода после второй дозы вакцинированные граждане могут ввести повторно любую из разрешенных в Азербайджане вакцин.
Здоровье
14 июля 2021 г. 11:14
TƏBİB сообщил, в каких случаях будет вводиться бустер-доза вакцины

Спустя полгода после второй дозы вакцинированные граждане могут ввести повторно любую из разрешенных в Азербайджане вакцин.

Как передает Report, об этом говорится в ответе Минздрава, Госагентства по обязательному медицинскому страхованию и TƏBİB на вопросы граждан о вакцинации.

Сообщается, что в "Сертификате о вакцинации" будет отражена информация о второй вакцинации. Считается целесообразным, чтобы спустя 6 месяцев после первой полной вакцинации (1 и 2 доза вакцины) лица, входящие в группу высокого риска (медработники, лица старше 60, больные аутоиммунными заболеваниями), вводили 3 дозу вакцины - бустер-дозу (усиливающую дозу). Бустер-дозой может быть любой вид вакцины. Независимо от 2 ранее принятых доз, в качестве третьей дозы может быть использована аналогичная или другая вакцина.

В то же время, поскольку срок действия "Сертификата об иммунитете" истекает после 2 июля, "Сертификат об иммунитете" лица, принявшего 1 дозу любой используемой в стране вакцины, продлевается бессрочно. Лица, получившие 1 дозу вакцины до 2 июля, должны ввести 2-ю дозу вакцины.

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Версия на азербайджанском языке Fərqli peyvənd dozalarının vurulacağı hallar açıqlandı

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