TƏBİB: Sea Breeze Health Valley обеспечит жителям комплекса прямой доступ к страховым медуслугам

В рамках проекта Sea Breeze Health Valley услуги медстрахования могут быть доступны для жителей жилого комплекса Sea Breeze.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на сессии по проекту Sea Breeze Health Valley в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

По его словам, проект упростит доступ к медицинским услугам для жителей Сабунчинского, Хазарского и Сураханского районов и снизит нагрузку на государственные больницы.

"Кроме того, в результате сотрудничества с Республиканским центром экстренной и неотложной медицинской помощи может быть организована служба экстренной помощи как для местных жителей, так и для иностранных гостей".

Гурбанов отметил, что Health Valley может выступать в качестве партнера, не конкурента государственных больниц.