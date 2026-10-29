Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Глава PATA: Азербайджан — новое привлекательное направление для туристов из Азии

    Туризм
    • 29 октября, 2026
    • 11:43
    Глава PATA: Азербайджан — новое привлекательное направление для туристов из Азии

    Азербайджан – новое и привлекательное туристическое направление для азиатского рынка.

    Об этом в комментарии Report заявил председатель Тихоокеанско-Азиатской туристической ассоциации (PATA) Генри О.

    По его словам, хотя туристы из азиатских стран традиционно выбирают популярные европейские города, Азербайджан представляет для них привлекательный и пока еще не полностью освоенный маршрут:

    "Азиаты часто ездят в Париж, Амстердам и другие известные места. Но Азербайджан - неизведанное и интересное направление для них. На Южном Кавказе именно Азербайджан славится самыми красивыми городами, дружелюбными и гостеприимными людьми, а также невероятной кухней. Одним словом, здесь есть все, чтобы туристы могли насладиться отдыхом".

    Председатель PATA подчеркнул, что туристы из Азии пока недостаточно знакомы с Азербайджаном: "Гостиничная сеть, инфраструктура, сектор услуг и человеческие ресурсы Азербайджана полностью готовы к приему гостей. Единственная задача - повысить узнаваемость страны. Азербайджану следует активнее продвигать свой туристический потенциал, природу и красоту на азиатском рынке. Если повести эту работу, то в ближайшее время будут достигнуты очень позитивные результаты".

    Туризм в Азербайджане
    PATA sədri: "Azərbaycan Asiya bazarı üçün yeni və cəlbedici turizm istiqamətidir"
    PATA chief: Azerbaijan is an emerging tourist destination for Asian travellers
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    12:41
    Сборная Азербайджана обыграла Мозамбик на ЧМ FIFA U-15
    Футбол
    12:37
    Ненефтегазовые бюджетные доходы Азербайджана за 9 мес. выросли почти на 10%
    Финансы
    12:36
    Доход Управления SOCAR от ненефтяного экспорта составил $251 млн
    Энергетика
    12:30
    Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен повышению эффективности ОТГ
    Внешняя политика
    12:25
    Токенизация платежей в Азербайджане будет проводиться через систему мгновенных платежей с 2027г
    Финансы
    12:23
    Джейхун Байрамов встретился в Анкаре с Хаканом Фиданом
    Внешняя политика
    12:21
    Глава Минобороны Литвы допустил введение всеобщей военной службы с 2030 года
    Другие
    12:21
    ЦБА: Размещение облигаций Минфином не влияет на денежно-кредитную политику
    Финансы
    12:18
    Доход SOCAR Polymer от экспорта составил $197 млн
    Энергетика
    Лента новостей