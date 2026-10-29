Глава PATA: Азербайджан — новое привлекательное направление для туристов из Азии

Азербайджан – новое и привлекательное туристическое направление для азиатского рынка.

Об этом в комментарии Report заявил председатель Тихоокеанско-Азиатской туристической ассоциации (PATA) Генри О.

По его словам, хотя туристы из азиатских стран традиционно выбирают популярные европейские города, Азербайджан представляет для них привлекательный и пока еще не полностью освоенный маршрут:

"Азиаты часто ездят в Париж, Амстердам и другие известные места. Но Азербайджан - неизведанное и интересное направление для них. На Южном Кавказе именно Азербайджан славится самыми красивыми городами, дружелюбными и гостеприимными людьми, а также невероятной кухней. Одним словом, здесь есть все, чтобы туристы могли насладиться отдыхом".

Председатель PATA подчеркнул, что туристы из Азии пока недостаточно знакомы с Азербайджаном: "Гостиничная сеть, инфраструктура, сектор услуг и человеческие ресурсы Азербайджана полностью готовы к приему гостей. Единственная задача - повысить узнаваемость страны. Азербайджану следует активнее продвигать свой туристический потенциал, природу и красоту на азиатском рынке. Если повести эту работу, то в ближайшее время будут достигнуты очень позитивные результаты".