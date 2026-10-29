Глава PATA: Азербайджан — новое привлекательное направление для туристов из Азии
- 29 октября, 2026
- 11:43
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Азербайджан – новое и привлекательное туристическое направление для азиатского рынка.
Об этом в комментарии Report заявил председатель Тихоокеанско-Азиатской туристической ассоциации (PATA) Генри О.
По его словам, хотя туристы из азиатских стран традиционно выбирают популярные европейские города, Азербайджан представляет для них привлекательный и пока еще не полностью освоенный маршрут:
"Азиаты часто ездят в Париж, Амстердам и другие известные места. Но Азербайджан - неизведанное и интересное направление для них. На Южном Кавказе именно Азербайджан славится самыми красивыми городами, дружелюбными и гостеприимными людьми, а также невероятной кухней. Одним словом, здесь есть все, чтобы туристы могли насладиться отдыхом".
Председатель PATA подчеркнул, что туристы из Азии пока недостаточно знакомы с Азербайджаном: "Гостиничная сеть, инфраструктура, сектор услуг и человеческие ресурсы Азербайджана полностью готовы к приему гостей. Единственная задача - повысить узнаваемость страны. Азербайджану следует активнее продвигать свой туристический потенциал, природу и красоту на азиатском рынке. Если повести эту работу, то в ближайшее время будут достигнуты очень позитивные результаты".