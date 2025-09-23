İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    TƏBİB: Sea Breeze Sağlamlıq Vadisi dövlət xəstəxanaları ilə rəqabət aparmayan tərəfdaş kimi çıxış edə bilər

    Sağlamlıq
    • 23 sentyabr, 2025
    • 13:35
    TƏBİB: Sea Breeze Sağlamlıq Vadisi dövlət xəstəxanaları ilə rəqabət aparmayan tərəfdaş kimi çıxış edə bilər

    Sea Breeze Sağlamlıq Vadisi (Sea Breeze Health Valley" üzrə icbari tibbi sığorta çərçivəsində Sea Breeze-də yaşayan sakinlərin birbaşa sığortadan istifadə etməsi nəzərdə tutula bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in İcraçı direktoru Vüqar Qurbanov Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində (AIIF 2025) "Sea Breeze Sağlamlıq Vadisi: Azərbaycanın tibbi mükəmməlliyə qlobal qapısı" adlı sessiyada çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu, Sabunçu, Xəzər və Suraxanı rayonlarının əhalisi üçün də əlavə imkan yaradaraq, həm xidmətlərə çıxışı asanlaşdıracaq, həm də dövlət xəstəxanalarının üzərindəki yükü azaldacaq:

    "Bundan əlavə, Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzi ilə əməkdaşlıq nəticəsində həm yerli sakinlər, həm də xarici qonaqlar üçün təcili yardım xidməti operativ şəkildə təşkil edilə bilər".

    V.Qurbanov qeyd edib ki, Health Valley dövlət xəstəxanaları ilə rəqabət aparmayan, əksinə onları tamamlayan tərəfdaş kimi çıxış edə bilər:

    "Əsas mexanizm pasiyentin düzgün yönləndirilməsidir. Yəni hansı xidmət dövlət xəstəxanasında daha əlçatan olarsa ora, hansı xidmət Health Valley-in imkanları ilə daha səmərəli həyata keçirilə bilərsə bura yönləndiriləcək.

    AIIF 2025 Sea Breeze Sağlamlıq Vadisi
    TƏBİB: Sea Breeze Health Valley обеспечит жителям комплекса прямой доступ к страховым медуслугам
    Sea Breeze Health Valley to provide Azerbaijan's residents with direct access to insurance-based health services

    Son xəbərlər

    14:43

    ABŞ səfiri: İrəvan və Bakı sülh sazişini imzalamalı və ratifikasiya etməlidir

    Region
    14:40

    FHN: Xüsusi qayğıya ehtiyacı olanların yanğın təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı tədbirlər davam edəcək

    Hadisə
    14:38

    Florian Zenqstşmid: "Azərbaycanın sağlamlıq turizmi qlobal bazara inteqrasiya olunur"

    Turizm
    14:31

    Cəbrayılda Səyyar ASAN xidmət təşkil edilib

    Sosial müdafiə
    14:29

    Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinin oyun cədvəli açıqlanıb

    Futbol
    14:28

    Sumqayıtda 1000 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    14:27
    Foto

    "OBA" "Sənin ideyan dəstəklənir" adı altında startap layihəsinə başlayır

    Biznes
    14:25

    Prezidentin xüsusi nümayəndəsi: Qarabağ xarici investorlar üçün əlverişlidir

    Daxili siyasət
    14:24

    Rusiyalı voleybolçu Azərbaycan klubunda çıxış edəcək

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti