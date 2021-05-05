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TƏBİB прокомментировал увольнение сотрудников двух медучреждений

TƏBİB прокомментировал увольнение сотрудников двух медучреждений "Сотрудники всех остальных структурных подразделений принимаются на работу и увольняются руководством учреждения"
Здоровье
5 мая 2021 г. 14:56
TƏBİB прокомментировал увольнение сотрудников двух медучреждений

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) прокомментировало новости об увольнении около 20 сотрудников Центра талассемии и Института гематологии и трансфузиологии им. Б.А.Эйвазова.

Как сообщили Report в TƏBİB, решением правления Объединения назначаются и увольняются только директора и заместители директоров Центра талассемии и Института гематологии и трансфузиологии им. Б.А.Эйвазова.

"Сотрудники всех остальных структурных подразделений принимаются на работу и увольняются руководством учреждения. То, что увольнение около 20 сотрудников названного учреждения были уволены председателем правления TƏBIB, не соответствует действительности. Если сотрудник не согласен с решением об увольнении, он может обратиться к руководителю учреждения и подать жалобу".

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB tibb müəssisəsinin əməkdaşlarının işdən çıxarılmasına münasibət bildirib

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