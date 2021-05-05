TƏBİB прокомментировал увольнение сотрудников двух медучреждений

"Сотрудники всех остальных структурных подразделений принимаются на работу и увольняются руководством учреждения"

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) прокомментировало новости об увольнении около 20 сотрудников Центра талассемии и Института гематологии и трансфузиологии им. Б.А.Эйвазова.

Как сообщили Report в TƏBİB, решением правления Объединения назначаются и увольняются только директора и заместители директоров Центра талассемии и Института гематологии и трансфузиологии им. Б.А.Эйвазова.

"Сотрудники всех остальных структурных подразделений принимаются на работу и увольняются руководством учреждения. То, что увольнение около 20 сотрудников названного учреждения были уволены председателем правления TƏBIB, не соответствует действительности. Если сотрудник не согласен с решением об увольнении, он может обратиться к руководителю учреждения и подать жалобу".