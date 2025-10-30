TƏBİB: Процесс создания региональных колл-центров завершится к концу 2026 года

В Азербайджане планируется создать службу региональных колл-центров.

Как сообщает Report, об этом заявил советник исполнительного директора TƏBİB Эльшад Мамедли на 27-й Азербайджанской международной выставке медицинских инноваций Medinex 2025.

По его словам, комплектование Абшеронского колл-центра, который будет создан к концу 2025 года, осуществляется согласно новому штатному расписанию: "К концу года завершится процесс создания и внедрения нового программного обеспечения в Абшеронском колл-центре. В 2025 году будет улучшено качество службы вызовов на региональных станциях Центра скорой и неотложной медицинской помощи. В первой половине 2026 года завершится процесс адаптации координаторов региональных станций к новому программному обеспечению".

Мамедли отметил, что процесс создания региональных колл-центров по всей стране будет завершен к концу 2026 года.