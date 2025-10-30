İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    TƏBİB: Gələn ilin sonuna regional çağrı mərkəzlərinin yaradılması prosesi yekunlaşacaq

Sağlamlıq

• 30 oktyabr, 2025

• 12:02

    Sağlamlıq
    • 30 oktyabr, 2025
    • 12:02
    TƏBİB: Gələn ilin sonuna regional çağrı mərkəzlərinin yaradılması prosesi yekunlaşacaq

    Ölkə üzrə çağrı xidmətinin "Regional çağrı mərkəzləri" formatında qurulması planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri TƏBİB-in İcraçı direktorunun müşaviri Elşad Məmmədli 27-ci Azərbaycan Beynəlxalq Tibb İnnovasiyaları Sərgisi - "Medinex 2025"də deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu ilin sonuna qədər qurulacaq Abşeron çağrı mərkəzi yeni ştat cədvəlinə əsasən komplektləşdirilir:

    "İlin sonuna qədər yeni proqram təminatının Abşeron Çağrı mərkəzində qurulması və tətbiqi prosesi bitir. Bu il rayon Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzi stansiyalarında çağrı xidmətinin keyfiyyəti artırılır. 2026-cı ilin ilk yarısında rayon stansiyalarındakı koordinatorların yeni proqram təminatına uyğunlaşdırılması prosesi yekunlaşacaq".

    E.Məmmədli bildirib ki, gələn ilin sonuna qədər ölkə üzrə regional çağrı mərkəzlərinin yaradılması prosesi yekunlaşacaq.

    TƏBİB: Процесс создания региональных колл-центров завершится к концу 2026 года

