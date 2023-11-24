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TƏBİB призвал население вакцинироваться от гепатита А

TƏBİB призвал население вакцинироваться от гепатита А Существует вакцина против вируса гепатита А.
Здоровье
24 ноября 2023 г. 15:34
TƏBİB призвал население вакцинироваться от гепатита А

Существует вакцина против вируса гепатита А.

Как передает Report, об этом заявила руководитель департамента развития медицинских услуг Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, вакцина совершенно безопасна и используется уже много лет: "Она вводится в двух дозах. Вторую дозу вакцины можно вводить через 6 или 12 месяцев после первой вакцинации. Вакцины против вируса гепатита А в Азербайджане не включены в календарь вакцинирования детей от 1 до 6 лет. То есть вакцинация не является обязательной, но при необходимости человеку, контактировавшему с больным гепатитом А, следует вакцинироваться в ближайшие две недели".

Я.Гараева добавила, что это может предотвратить тяжелое течение болезни.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB rəsmisi əhalini Hepatit A virusuna qarşı vaksinasiyaya çağırıb

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