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TƏBİB ответил на утверждения о принудительной вакцинации медработников

TƏBİB ответил на утверждения о принудительной вакцинации медработников "В целом вакцинация в Азербайджане проводится на добровольной основе и за счет государства"
Здоровье
23 января 2021 г. 12:51
TƏBİB ответил на утверждения о принудительной вакцинации медработников

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) прокомментировало обвинения о принудительной вакцинации работников здравоохранения, работающих в некоторых медицинских учреждениях.

В ответ на запрос Report в TƏBIB было подчеркнуто, что вакцинация ни в коем случае не может быть обязательной.

"В целом вакцинация в Азербайджане проводится на добровольной основе и за счет государства", - отметили в ведомстве.

Напомним, что в Азербайджане с 18 января началось использование вакцины CoronoVAC производства китайской компании SinoVac. Согласно принятой стратегии вакцинации, на первом этапе будут привиты медицинские работники, относящиеся к группе повышенного риска.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB tibb işçilərinə vaksinin məcburi vurulması iddialarına cavab verdi

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