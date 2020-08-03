TƏBİB обратился к излечившимся от коронавируса

Донорство крови является добровольным процессом со стороны пациентов, излечившихся от коронавируса

Донорство крови является добровольным процессом со стороны пациентов, излечившихся от коронавируса.

Как сообщает Report, об этом сказала заведующая отделом профилактики и контроля заболеваний TƏBİB Ягут Гараева на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

По ее словам, плазма крови этих пациентов используется для лечения больных людей: "Я призываю не ждать ухудшения состояния какого-либо пациента для сдачи крови. Нужно сдавать кровь. Сегодня существует большая потребность в плазме для выздоровления пациентов".