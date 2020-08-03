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Report Georgia

TƏBİB обратился к излечившимся от коронавируса

TƏBİB обратился к излечившимся от коронавируса Донорство крови является добровольным процессом со стороны пациентов, излечившихся от коронавируса
Здоровье
3 августа 2020 г. 18:28
TƏBİB обратился к излечившимся от коронавируса

Донорство крови является добровольным процессом со стороны пациентов, излечившихся от коронавируса.

Как сообщает Report, об этом сказала заведующая отделом профилактики и контроля заболеваний TƏBİB Ягут Гараева на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

По ее словам, плазма крови этих пациентов используется для лечения больных людей: "Я призываю не ждать ухудшения состояния какого-либо пациента для сдачи крови. Нужно сдавать кровь. Сегодня существует большая потребность в плазме для выздоровления пациентов".

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB koronavirusdan sağalan vətəndaşlara müraciət etdi

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