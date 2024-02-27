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TƏBİB обнародовал количество вакцинированных от кори граждан

TƏBİB обнародовал количество вакцинированных от кори граждан В подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) медучреждениях от кори привиты около 13 тыс. человек.
Здоровье
27 февраля 2024 г. 15:05
TƏBİB обнародовал количество вакцинированных от кори граждан

В подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) медучреждениях от кори привиты около 13 тыс. человек.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

В ведомстве заявили, что анализ эпидемиологической ситуации показывает, что летальные исходы и случаи осложнения в основном наблюдаются у лиц, непривитых от кори.

"Процесс вакцинации осуществляется на добровольной основе в медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь. С начала процесса вакцинации количество вакцинированных лиц в возрасте 11-40 лет достигло 10 161 человека. Всего в подведомственных TƏBİB медицинских учреждениях 12 882 человека привиты против кори, паротита и краснухи", - сообщили в TƏBİB.

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