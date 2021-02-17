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TƏBIB о вакцинации иностранных граждан в Азербайджане

TƏBIB о вакцинации иностранных граждан в Азербайджане С 18 января в Азербайджане проводится вакцинация прививкой "CoronoVac"
Здоровье
17 февраля 2021 г. 10:44
TƏBIB о вакцинации иностранных граждан в Азербайджане

Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями Азербайджана (TƏBIB) уточнило, будут ли вакцинированы от коронавируса иностранные граждане, проживающие в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Объединение, на начальном этапе планируется вакцинировать только граждан страны.

С 18 января в Азербайджане проводится вакцинация прививкой "CoronoVac" производства китайской компании "SinoVac". С сегодняшнего дня началась вакцинация лиц в возрасте 50 лет и старше.

Вакцинация проводится в добровольном порядке и за счет государства.

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