TƏBIB о вакцинации иностранных граждан в Азербайджане

С 18 января в Азербайджане проводится вакцинация прививкой "CoronoVac"

Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями Азербайджана (TƏBIB) уточнило, будут ли вакцинированы от коронавируса иностранные граждане, проживающие в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Объединение, на начальном этапе планируется вакцинировать только граждан страны.

С 18 января в Азербайджане проводится вакцинация прививкой "CoronoVac" производства китайской компании "SinoVac". С сегодняшнего дня началась вакцинация лиц в возрасте 50 лет и старше.

Вакцинация проводится в добровольном порядке и за счет государства.