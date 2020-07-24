TƏBİB назвал число больных коронавирусом, находищихся в реанимации

В Азербайджане число находящихся в реанимации больных коронавирусом достигло 332

В Азербайджане число находящихся в реанимации больных коронавирусом достигло 332.

Об этом Report передает со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Число больных коронавирусом, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), достигло 69.

Сегодня в стране выявлены 332 новых случая заражения коронавирусом. 573 пациентов были выписаны после выздоровления. 9 пациентов с положительными анализами на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в стране выявлены 29 312 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Из них 21 547 человек излечились, 400 - скончались. Количество активных пациентов составляет 7 365 человек.