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TƏBIB: К учебным заведениям будут прикреплены врачи

TƏBIB: К учебным заведениям будут прикреплены врачи "С соответствующими структурами ведутся обсуждения в связи с прикреплением к учебным заведениям медперсонала".
Здоровье
19 июля 2022 г. 13:08
TƏBIB: К учебным заведениям будут прикреплены врачи

"С соответствующими структурами ведутся обсуждения в связи с прикреплением к учебным заведениям медперсонала".

Как сообщает Report, об этом сказала завотделом по связям с общественностью и мероприятиям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Замира Адилова.

Она отметила, что также обсуждается вопрос интеграции данных о первичных медицинских показаниях обучающихся в подсистему базы данных по информатизации системы образования.

Представитель TƏBİB отметила, что физическое и психологическое здоровье учащихся школ находится в центре внимания: "Недавно между Минобразования и TƏBİB прошла встреча по сотрудническим связям. На встрече были обсуждены организация медицинских услуг в средних и общеобразовательных школах, в высших учебных заведениях, определение новых, современных требований, увеличение количества медпунктов, осуществление медико-просветительских мероприятий, регулярное обследование детей специализированными специалистами, формирование групп по выявленным заболеваниям и разработка специальных программ для каждой группы, привлечение их к своевременному лечению".

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: "Təhsil müəssisələrinə həkimlər təhkim olunacaq"

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