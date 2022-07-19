TƏBIB: К учебным заведениям будут прикреплены врачи

"С соответствующими структурами ведутся обсуждения в связи с прикреплением к учебным заведениям медперсонала".

"С соответствующими структурами ведутся обсуждения в связи с прикреплением к учебным заведениям медперсонала".

Как сообщает Report, об этом сказала завотделом по связям с общественностью и мероприятиям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Замира Адилова.

Она отметила, что также обсуждается вопрос интеграции данных о первичных медицинских показаниях обучающихся в подсистему базы данных по информатизации системы образования.

Представитель TƏBİB отметила, что физическое и психологическое здоровье учащихся школ находится в центре внимания: "Недавно между Минобразования и TƏBİB прошла встреча по сотрудническим связям. На встрече были обсуждены организация медицинских услуг в средних и общеобразовательных школах, в высших учебных заведениях, определение новых, современных требований, увеличение количества медпунктов, осуществление медико-просветительских мероприятий, регулярное обследование детей специализированными специалистами, формирование групп по выявленным заболеваниям и разработка специальных программ для каждой группы, привлечение их к своевременному лечению".