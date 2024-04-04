TƏBİB: Из-за сильного ветра Баку пострадали 4 человека

В результате сильного ветра в Баку пострадали 4 человека.

В результате непогоды в Баку пострадали 4 человека.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечено, что в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило четыре вызова от лиц, получивших травмы из-за сильного ветра.

Два человека (женщина и мужчина) были госпитализированы бригадой скорой помощи в специализированное медицинское учреждение, еще двум пострадавшим была оказана помощь на месте.