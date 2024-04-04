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TƏBİB: Из-за сильного ветра Баку пострадали 4 человека

TƏBİB: Из-за сильного ветра Баку пострадали 4 человека В результате сильного ветра в Баку пострадали 4 человека.
Здоровье
4 апреля 2024 г. 15:45
TƏBİB: Из-за сильного ветра Баку пострадали 4 человека

В результате непогоды в Баку пострадали 4 человека.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечено, что в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило четыре вызова от лиц, получивших травмы из-за сильного ветра.

Два человека (женщина и мужчина) были госпитализированы бригадой скорой помощи в специализированное медицинское учреждение, еще двум пострадавшим была оказана помощь на месте.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: Güclü küləyə görə 4 nəfər xəsarət alıb

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