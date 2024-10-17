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TƏBİB готовит новую карту распределения станций и филиалов скорой помощи

TƏBİB готовит новую карту распределения станций и филиалов скорой помощи В Баку ежедневно на линию выходят 130-135 автомобилей скорой помощи, всего по стране их число насчитывает около тысячи.
Здоровье
17 октября 2024 г. 12:08
TƏBİB готовит новую карту распределения станций и филиалов скорой помощи

В Баку ежедневно на линию выходят 130-135 автомобилей скорой помощи, всего по стране их число насчитывает около тысячи.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов на брифинге по совершенствованию и развитию службы скорой помощи.

Гурбанов напомнил, что после внедрения в стране обязательного медицинского страхования было закуплено 349 новых машин скорой помощи. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в марте текущего года ознакомился со 100 единицами новых машин скорой помощи, из которых 66 оборудованы простым дифференциалом, 3 - психиатрические, 20 - реанимобили, 1 - оснащен портативным рентгеновским аппаратом и 10 - перинатальными инкубаторами, сказал он.

По его словам, в настоящий момент TƏBİB пересматривает о расположении станций скорой и неотложной медицинской помощи.

"Готовится новая карта распределения станций и филиалов. Работы по планированию по Абшеронскому району уже завершены. При необходимости, мы увеличим число станций и филиалов скорой помощи", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım xidmətinin stansiya və filiallarının yeni allokasiya xəritəsi hazırlanır

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