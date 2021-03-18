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TƏBİB: Британский штамм коронавируса более заразен

TƏBİB: Британский штамм коронавируса более заразен По сути, это тот же COVID-19, просто видоизмененный
Здоровье
18 марта 2021 г. 14:36
TƏBİB: Британский штамм коронавируса более заразен
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"В 110 странах мира обнаружен мутировавший штамм COVID-19, в Азербайджане уже тоже в некоторых случаях подтвержден британский штамм".

Об этом Report заявил председатель медико-научного комитета при правлении Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Акиф Гурбанов.

Он отметил, что основное отличие нового штамма в том, что он более заразен: "Что касается других особенностей вируса – особых отличий, связанных со смертоносностью или возбудителями болезней, не обнаружено. По сути, это тот же COVID-19, просто видоизмененный".

Представитель TƏBİB отметил, что применяемая в стране вакцина с большой эффективностью поможет в лечении болезней, вызываемых штаммами: "Симптомы болезни, вызываемой новым штаммом, не отличаются от предыдущих. Каждый должен знать, что смертность от заболевания, вызванного вирусом, тяжесть заболевания не отличается от предыдущих штаммов. Меры защиты должны серьезно соблюдаться. Два месяца назад в стране стартовала вакцинация, вакцинировано более полумиллиона людей, у них выработан иммунитет. Вакцинация продолжится и в будущем. Если в ближайшее время мы сможем создать иммунитет у определенной части населения, пандемия не будет для нас такой же опасной, как раньше".

А.Гурбанов отметил, что лечение болезней, вызванных новым штаммом, остается прежним: "Нет никаких изменений, меры защиты тоже аналогичные. Я рекомендую всем вакцинироваться, поскольку другого способа защиты у нас нет".

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB koronavirusun Britaniya ştammı ilə bağlı əhaliyə çağırış edib - VİDEO

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