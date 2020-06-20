TƏBİB: В последнее время фиксируются случаи внутрисемейного инфицирования

В прошлый раз мы ограничили передвижение, однако наши граждане, проживающие в "оранжевой зоне", оказались в "желтой зоне".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявила заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения управления медицинскими территориальными подразделениями Ягут Гараева.

"Естественно, отдых необходим. Но следует учитывать и фактор распространения вируса. В последнее время все чаще фиксируются случаи внутрисемейного инфицирования. Мы наблюдаем случаи заражения бабушек, дедушек и других членов семей", - отметила она.