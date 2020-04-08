TƏBİB о заражении коронавирусом через кровь

"Нет информации или доказательств того, что коронавирус может передаваться в результате переливания крови".

Как сообщает Report, об этом заявили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Было отмечено, что в мире не выявлено случаев заражения через кровь каким-либо респираторным вирусом, включая коронавирус: "Нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом компонентами крови. Сосредоточившись на последних рекомендациях, в банке крови применяются последние протоколы для безопасного сбора и доставки крови и компонентов крови, выполнения всех необходимых изменений".