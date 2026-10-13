Азербайджан и Пакистан обсудили расширение сотрудничества в сфере госуслуг

Посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин провел встречу с председателем ASAN xidmət Ульви Мехтиевым.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства Пакистана в соцсети Х.

"Стороны обменялись мнениями о возможностях дальнейшего взаимодействия в целях повышения качества и эффективности государственных услуг с использованием успешного опыта ASAN xidmət", - отмечается в публикации.