Азербайджан и Пакистан обсудили расширение сотрудничества в сфере госуслуг
Внешняя политика
- 13 октября, 2026
- 12:19
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Посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин провел встречу с председателем ASAN xidmət Ульви Мехтиевым.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства Пакистана в соцсети Х.
"Стороны обменялись мнениями о возможностях дальнейшего взаимодействия в целях повышения качества и эффективности государственных услуг с использованием успешного опыта ASAN xidmət", - отмечается в публикации.
Ambassador Qasim Mohiuddin called on H.E. Ulvi Mehdiyev, Chairman of ASAN xidmət. Exchanged views on further enhancing cooperation for efficient public service delivery, drawing on ASAN xidmət’s excellent service-delivery model. https://t.co/cnZGF2HzaC— Pakistan Embassy Azerbaijan (@PakinAzerbaijan) October 13, 2026
Azərbaycan və Pakistan dövlət xidmətləri sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər
Pakistani ambassador meets with ASAN Service chairman
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