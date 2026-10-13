Azərbaycan və Pakistan dövlət xidmətləri sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər
Xarici siyasət
- 13 oktyabr, 2026
- 12:23
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Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Qasım Mohiuddin "ASAN xidmət"in sədri Ülvi Mehdiyevlə görüş keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistan səfirliyinin "X" sosial şəbəkəsindəki məlumatında bildirilib.
"Tərəflər "ASAN xidmət"in uğurlu təcrübəsindən istifadə etməklə dövlət xidmətlərinin keyfiyyətinin və səmərəliliyinin artırılması məqsədilə gələcək qarşılıqlı fəaliyyət imkanları barədə fikir mübadiləsi aparıblar", - paylaşımda qeyd olunub.
Ambassador Qasim Mohiuddin called on H.E. Ulvi Mehdiyev, Chairman of ASAN xidmət. Exchanged views on further enhancing cooperation for efficient public service delivery, drawing on ASAN xidmət’s excellent service-delivery model. https://t.co/cnZGF2HzaC— Pakistan Embassy Azerbaijan (@PakinAzerbaijan) October 13, 2026
Азербайджан и Пакистан обсудили расширение сотрудничества в сфере госуслуг
Pakistani ambassador meets with ASAN Service chairman
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