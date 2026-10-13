İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Azərbaycan və Pakistan dövlət xidmətləri sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    • 13 oktyabr, 2026
    • 12:23
    Azərbaycan və Pakistan dövlət xidmətləri sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər

    Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Qasım Mohiuddin "ASAN xidmət"in sədri Ülvi Mehdiyevlə görüş keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistan səfirliyinin "X" sosial şəbəkəsindəki məlumatında bildirilib.

    "Tərəflər "ASAN xidmət"in uğurlu təcrübəsindən istifadə etməklə dövlət xidmətlərinin keyfiyyətinin və səmərəliliyinin artırılması məqsədilə gələcək qarşılıqlı fəaliyyət imkanları barədə fikir mübadiləsi aparıblar", - paylaşımda qeyd olunub.

    Qasım Mohiuddin Ülvi Mehdiyev ASAN Xidmət Pakistan
    Азербайджан и Пакистан обсудили расширение сотрудничества в сфере госуслуг
    Pakistani ambassador meets with ASAN Service chairman
    MiniBoss
    MiniBoss

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